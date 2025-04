Mulher morre em grave acidente em Chapecó; ‘Tão jovem e linda’ A mulher de 28 anos não resistiu e morreu durante a madrugada do domingo (6); grave acidente em Chapecó aconteceu no bairro líder ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 12h10 (Atualizado em 07/04/2025 - 12h10 ) twitter

Um grave acidente em Chapecó, Oeste de Santa Catarina, matou uma mulher de 28 anos na madrugada do domingo (7). Ela conduzia uma motocicleta que colidiu com uma caminhonete no bairro Líder.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre este trágico acidente.

