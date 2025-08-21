Mulher presa por matar jovem atropelado em Chapecó dirigia carro com mais de 30 multas Vitor Oro Gracielli, de 26 anos, foi atingido por um veículo que trafegava na contramão em um elevado do município; carro usado pela... ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 02h57 (Atualizado em 21/08/2025 - 02h57 ) twitter

ND Mais

Uma mulher de 34 anos foi presa preventivamente suspeita de conduzir o carro que atropelou e matou Vitor Oro Gracielli, de 26 anos, no dia 2 deste mês, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O veículo trafegava na contramão quando atingiu o jovem no elevado da rodovia Plínio Arlindo de Nês, por volta das 4h50. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Deonir Moreira Trindade, a suspeita estava embriagada, já que horas antes havia estado em uma casa de shows do município.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

