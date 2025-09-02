Mulher provoca aborto em banheiro de clínica de reabilitação em Balneário Camboriú Gestante foi encaminhada ao hospital; caso de aborto será investigado pela Polícia Civil ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 03h36 (Atualizado em 02/09/2025 - 03h36 ) twitter

Uma gestante de 35 anos provocou um aborto dentro do banheiro de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (1º), em Balneário Camboriú. Segundo relato encaminhado à NDTV RECORD, a mulher chegou a chamar uma colega de quarto para ajudá-la no procedimento. Assustada, a outra residente chamou a direção da comunidade terapêutica, localizada no bairro Nova Esperança.

