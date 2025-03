Mulher que descobriu celular escondido em banheiro de pastelaria em SC conta detalhes do caso Celular estava dentro de lixeira do estabelecimento de Joinville e tinha a câmera virada para o vaso sanitário; vídeos de outras mulheres... ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 28/03/2025 - 20h05 ) twitter

A joinvilense Bruna Florduardo aguardava o filho sair da aula em uma escola no bairro Bucarein, em Joinville, quando fez uma descoberta revoltante. Ao usar o banheiro de uma pastelaria em frente à instituição de ensino, nesta quinta-feira (27), encontrou um aparelho celular escondido dentro da lixeira. O telefone estava gravando Bruna sem seu consentimento enquanto ela usava o sanitário.

Saiba mais sobre esse caso alarmante e as consequências para o autor na matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

