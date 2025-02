Mulher que ficou 15 anos com gaze esquecida no abdome em SC deve receber R$ 40 mil Hospital responsável por procedimento e Estado deverão pagar indenização após mulher relatar dores insuportáveis ocasionadas pela gaze... ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 05h05 (Atualizado em 27/01/2025 - 05h05 ) twitter

Uma mulher passou 15 anos com uma gaze esquecida dentro do abdome após uma cesariana em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina. A vítima entrou com ação na Justiça, que decidiu de forma unânime que ela deverá receber R$ 40 mil por danos morais.

Saiba mais sobre essa história impactante e as implicações legais no caso consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

