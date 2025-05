Mulher que matou companheiro com golpe de canivete em SC é absolvida por legítima defesa MP e defesa apontaram legítima defesa por crime cometido em Araquari, com base em histórico de agressões e pedido foi aceito pelo juiz... ND Mais|Do R7 14/05/2025 - 07h06 (Atualizado em 14/05/2025 - 07h06 ) twitter

A Justiça de Santa Catarina absolveu Ana Carolina Blolz, acusada de matar o companheiro Robson Cardoso com um golpe de canivete, em Araquari, no Norte do estado. O caso aconteceu em abril de 2021.

