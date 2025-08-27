Logo R7.com
Mulher que matou namorada a facadas é condenada a 35 anos em SC

Tribunal do Júri sentenciou a mulher que matou namorada a facadas em março em Itajaí

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma mulher que matou namorada foi condenada a 35 anos de prisão pelo crime de feminicídio nesta segunda-feira (25). O assassinato ocorreu em março, em Itajaí, quando a vítima foi atacada com múltiplas facadas na cabeça, pescoço e tórax. O crime foi motivado por ciúmes.

