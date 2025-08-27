Mulher que matou namorada a facadas é condenada a 35 anos em SC
Tribunal do Júri sentenciou a mulher que matou namorada a facadas em março em Itajaí
Uma mulher que matou namorada foi condenada a 35 anos de prisão pelo crime de feminicídio nesta segunda-feira (25). O assassinato ocorreu em março, em Itajaí, quando a vítima foi atacada com múltiplas facadas na cabeça, pescoço e tórax. O crime foi motivado por ciúmes.
Uma mulher que matou namorada foi condenada a 35 anos de prisão pelo crime de feminicídio nesta segunda-feira (25). O assassinato ocorreu em março, em Itajaí, quando a vítima foi atacada com múltiplas facadas na cabeça, pescoço e tórax. O crime foi motivado por ciúmes.
Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: