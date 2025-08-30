Mulher que matou o marido e escondeu o corpo no freezer é condenada em SC
Cláudia Hoeckler foi condenada a 20 anos de prisão por matar o marido e ocultar o corpo em um freezer em Lacerdópolis, Meio-Oeste catarinense...
O julgamento de Cláudia Tavares Hoeckler, acusada de matar o marido e ocultar o corpo em um freezer em Lacerdópolis, terminou na noite de sexta-feira (29) após dois dias de sessão no plenário da Câmara de Vereadores de Capinzal, no Meio-Oeste catarinense.
