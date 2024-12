Mulher que não cedeu lugar no avião estava certa? O que diz o código de defesa do consumidor Conflito envolvendo mulher que não cedeu lugar pode ser resolvido de acordo com o código de defesa do consumidor, que estabelece as...

ND Mais|Do R7 07/12/2024 - 05h08 (Atualizado em 07/12/2024 - 05h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share