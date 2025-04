Mulher que teria arremessado cadela de ponte em Joinville é identificada Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (8), no bairro Espinheiros; cadela foi encontrada gravemente... ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 14h07 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h07 ) twitter

A mulher suspeita de arremessar uma cadela do alto de uma ponte em Joinville, no Norte de Santa Catarina, foi alvo de mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (8), no bairro Espinheiros. As investigações identificaram a autora do crime, que ocorreu no dia 25 de março, e teria tentado despistar o caminho de casa para não ser encontrada.

Saiba mais sobre este caso chocante e as consequências legais para a suspeita no nosso parceiro ND Mais.

