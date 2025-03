Mulher que teria ingerido veneno com o marido em SC tem doença sem cura, dizem vizinhos Casal foi encontrado com sinais de envenenamento em casa, na cidade de Canoinhas; mulher está em estado grave e sofreu duas paradas... ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 18h46 (Atualizado em 27/03/2025 - 18h46 ) twitter

A mulher que teria ingerido veneno com o marido em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina, seria portadora de uma doença degenerativa sem cura, segundo vizinhos do casal. O caso do possível envenenamento foi registrado na noite desta quarta-feira (26), no Centro da cidade.

