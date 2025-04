Mulher se apaixona por ‘soldado americano’ e perde R$ 30 mil no golpe do amor em SC A Polícia Civil registrou uma ocorrência relacionada ao golpe do amor em São Miguel do Oeste, no Oeste do estado; vítima perdeu R$... ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 01h05 (Atualizado em 24/04/2025 - 01h05 ) twitter

Uma mulher de 55 anos perdeu R$ 30 mil no chamado golpe do amor. A moradora de São Miguel do Oeste, no Oeste de Santa Catarina, foi levada à delegacia por uma atendente de agência bancária no mês de março, e o caso veio à tona nesta semana. A delegada responsável, Joelma Alberton, explica que o golpista se passou por um militar americano e manteve contato com a vítima por cerca de 30 dias por meio de uma rede social.

Para saber mais sobre essa história e entender como funciona o golpe do amor, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

