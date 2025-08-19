Logo R7.com
Mulher se distrai com celular e capota carro em Balneário Camboriú

O acidente aconteceu na rua 990, no Centro, na noite de sábado (16).

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma mulher capotou o carro após se distrair com um celular em Balneário Camboriú. O acidente aconteceu na rua 990, no Centro, na noite de sábado (16). A BC Trânsito foi chamada para atender a ocorrência por volta da 0h30.

