Mulher se distrai com celular e capota carro em Balneário Camboriú
O acidente aconteceu na rua 990, no Centro, na noite de sábado (16).
Uma mulher capotou o carro após se distrair com um celular em Balneário Camboriú. O acidente aconteceu na rua 990, no Centro, na noite de sábado (16). A BC Trânsito foi chamada para atender a ocorrência por volta da 0h30.
Uma mulher capotou o carro após se distrair com um celular em Balneário Camboriú. O acidente aconteceu na rua 990, no Centro, na noite de sábado (16). A BC Trânsito foi chamada para atender a ocorrência por volta da 0h30.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse acidente!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse acidente!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: