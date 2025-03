Mulher se tranca em banheiro de mercado em Jaraguá do Sul para fugir de companheiro O homem teria agredido e ameaçado a mulher de morte, ele negou o ocorrido, mas acabou sendo preso ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 11/03/2025 - 17h27 ) twitter

Uma mulher de 24 anos se trancou no banheiro de um mercado, em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, para fugir do seu companheiro. Ela teria sido agredida e ameaçada de morte por ele. O caso ocorreu por volta das 19h dessa segunda-feira (10), na rua Prefeito José Bauer.

Para saber mais sobre este caso e como a polícia agiu, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

