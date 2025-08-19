Mulher sobrevive à queda de avião em SC e fica mais de 30 minutos encarcerada sem socorro
Queda da aeronave, que ocorreu na tarde de domingo (17), não foi notada imediatamente; mulher de 49 anos estava com as pernas presas...
Uma mulher de 49 anos que estava no avião de pequeno porte que caiu em Bom Retiro, na Serra catarinense, esperou mais de meia hora até a solicitação de socorro médico. O acidente ocorreu na tarde de domingo (17). Ela teve ferimentos graves e o piloto, identificado como José Germano Luchmann, morreu.
