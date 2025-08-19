Logo R7.com
Mulher sobrevive à queda de avião em SC e fica mais de 30 minutos encarcerada sem socorro

Queda da aeronave, que ocorreu na tarde de domingo (17), não foi notada imediatamente; mulher de 49 anos estava com as pernas presas...

ND Mais|Do R7

Uma mulher de 49 anos que estava no avião de pequeno porte que caiu em Bom Retiro, na Serra catarinense, esperou mais de meia hora até a solicitação de socorro médico. O acidente ocorreu na tarde de domingo (17). Ela teve ferimentos graves e o piloto, identificado como José Germano Luchmann, morreu.

