Mulher sofre queda de 5 metros durante prática de rapel em ponto turístico de SC
Uma mulher de 52 anos precisou ser resgatada depois de cair enquanto praticava rapel na Cascata Paraíso, próxima ao centro de Campo...
Uma mulher de 52 anos precisou ser resgatada depois de cair enquanto praticava escalada na Cascata Paraíso, próxima ao centro de Campo Alegre, no Norte de Santa Catarina. De acordo com o CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina), a vítima estava acompanhada e já havia realizado algumas descidas. Em uma das tentativas, porém, ela caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros.
Uma mulher de 52 anos precisou ser resgatada depois de cair enquanto praticava escalada na Cascata Paraíso, próxima ao centro de Campo Alegre, no Norte de Santa Catarina. De acordo com o CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina), a vítima estava acompanhada e já havia realizado algumas descidas. Em uma das tentativas, porém, ela caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros.
Para mais detalhes sobre este incidente e o resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este incidente e o resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: