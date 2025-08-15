Mulher sofre queda de 5 metros durante prática de rapel em ponto turístico de SC Uma mulher de 52 anos precisou ser resgatada depois de cair enquanto praticava rapel na Cascata Paraíso, próxima ao centro de Campo... ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 07h17 (Atualizado em 15/08/2025 - 07h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma mulher de 52 anos precisou ser resgatada depois de cair enquanto praticava escalada na Cascata Paraíso, próxima ao centro de Campo Alegre, no Norte de Santa Catarina. De acordo com o CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina), a vítima estava acompanhada e já havia realizado algumas descidas. Em uma das tentativas, porém, ela caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros.

Para mais detalhes sobre este incidente e o resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Amizade abalada: discussão em Navegantes acaba com tiro no rosto

TRE nega recurso e mantém mandato de vereador do PL autodeclarado pardo na Grande Florianópolis

Homem é assassinado com diversas facadas em Itajaí e vizinhos são abordados após o crime