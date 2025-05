Mulher tem complicações graves após usar Ozempic falso e operação prende suspeito em SC Grupo criminoso, que tinha suspeito em Jaraguá do Sul, ainda adulterava e comercializava anabolizantes e remédios abortivos ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 22h35 (Atualizado em 26/05/2025 - 22h35 ) twitter

Uma pessoa precisou ser hospitalizada após sofrer complicações graves por adquirir e usar um Ozempic falso em Santa Catarina. O medicamento era alterado e comercializado por um suspeito de Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. A Operação Reação Adversa foi deflagrada pela DLAV/DEIC (Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro), na manhã desta segunda-feira (26), em três cidades de Santa Catarina e no estado de Goiás.

