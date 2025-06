Mulher viaja 2 mil km de moto até SC com ‘marido reborn’ na garupa: ‘Homem corajoso’ Marido de Isabella Jonsson não pôde acompanhá-la no passeio e ela improvisou com boneco feito em casa; mulher visitou a cidade de Pomerode... ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 00h56 (Atualizado em 24/06/2025 - 00h56 ) twitter

Isabella Jonsson, de 30 anos, fez uma viagem de mais de 2 mil quilômetros com um “marido reborn” na garupa da motocicleta. A mulher saiu de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e foi até Pomerode, em Santa Catarina. A viagem em comemoração ao Dia dos Namorados foi realizada com um grupo de motociclistas.

Para saber mais sobre essa viagem inusitada e a história de Isabella, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

