Mulheres catarinenses lideram geração de empregos; veja os setores em destaque Estado supera médias regional e nacional, com destaque para a ocupação feminina no mercado de trabalho ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 24/03/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As mulheres catarinenses vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado formal. Em 2024, as mulheres ocuparam 52,7% das novas vagas formais de emprego no Brasil, segundo dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender como as mulheres estão transformando o mercado de trabalho em Santa Catarina!

Leia Mais em ND Mais:

Blumenau será sede do maior evento de saúde de Santa Catarina

Senadores catarinenses custaram R$ 15 milhões em 2024; veja como cada um gastou

Catarinense estreia na Fórmula 1 no GP da China com 5º lugar