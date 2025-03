Mulheres envolvidas em escândalos com famosos não são modelos O caso da 'garota de programa' envolvida com Neymar, creditada como 'modelo', acabou gerando indignação entre profissionais da moda... ND Mais|Do R7 19/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h26 ) twitter

Recentemente, o caso da ‘garota de programa’ envolvida com o jogador de futebol Neymar, creditada como ‘modelo’, gerou indignação entre profissionais da moda. Nas redes sociais, foram muitos os protestos de modelos profissionais. O fato gerou carta de repúdio de grandes nomes da indústria. Afinal, tem sido recorrente o uso indevido da palavra ‘modelo’ para designar ‘garotas de programa’.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a polêmica e as reações da indústria da moda.

