Mulheres nos estádios: campanha 'Não é Não' será implementada na Copa SC Ação envolvendo o Ministério Público de SC e a Associação de Clubes do Estado vai promover campanha contra violência contra mulheres... ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 07h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 07h18 )

A campanha “Não é Não” será implementada nos estádios de Santa Catarina a partir da Copa SC, como parte do protocolo de prevenção a violência contra mulheres. A ação é coordenada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e pela Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina (SCClubes), que formalizaram na sexta-feira (28) um termo de cooperação técnica para a implementação do protocolo.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode transformar os estádios em espaços mais seguros para as mulheres, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

