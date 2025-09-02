Logo R7.com
Mulheres nos estádios: campanha ‘Não é Não’ será implementada na Copa SC

Ação envolvendo o Ministério Público de SC e a Associação de Clubes do Estado vai promover campanha contra violência contra mulheres...

A campanha “Não é Não” será implementada nos estádios de Santa Catarina a partir da Copa SC, como parte do protocolo de prevenção a violência contra mulheres. A ação é coordenada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e pela Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina (SCClubes), que formalizaram na sexta-feira (28) um termo de cooperação técnica para a implementação do protocolo.

