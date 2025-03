Mulheres ocuparam 1/5 das vagas abertas na construção civil em 2024 Caged mostra crescimento da representatividade feminina no setor; Sinduscon Joinville investe na formação de novas profissionais para... ND Mais|Do R7 08/03/2025 - 17h25 (Atualizado em 08/03/2025 - 17h25 ) twitter

A representatividade feminina na indústria da construção civil vem crescendo nos últimos anos. Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostram que, no ano passado, 20,2% das 110.921 novas vagas criadas no setor foram ocupadas por mulheres.

Saiba mais sobre essa importante mudança no setor e as histórias inspiradoras de mulheres que estão fazendo a diferença na construção civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

