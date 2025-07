‘Mulheres que Constroem’ revela como liderança feminina inova o setor da construção civil Obra traz histórias reais, estratégias de carreira e exercícios práticos para fortalecer a presença de mulheres na construção civil... ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 08h56 (Atualizado em 05/07/2025 - 08h56 ) twitter

A presença de mulheres em cargos de liderança na construção civil é o tema central do livro “Mulheres que Constroem: a evolução da liderança feminina”, da catarinense Michelle Wundervald Zanelatto. Lançada recentemente, a obra busca romper com a tradição masculina do setor e mostrar, por meio de dados, histórias reais e reflexões práticas, como a diversidade pode ser um diferencial competitivo nas empresas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como a liderança feminina está transformando o setor da construção civil!

