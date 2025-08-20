Logo R7.com
Mulheres que viveram com o mesmo homem por 35 anos vão dividir pensão em SC

Duas mulheres compartilharam a vida com o mesmo homem por mais de 35 anos, em Santa Terezinha do Progresso; relação resultou em oito...

ND Mais

ND Mais|Do R7

Duas mulheres que compartilharam a vida com o mesmo homem por mais de 35 anos, morando sob o mesmo teto e criando oito filhos juntos, conquistaram na Justiça o direito de dividir a pensão por morte deixada pelo companheiro, em Santa Terezinha do Progresso, no Extremo-Oeste de Santa Catarina.

