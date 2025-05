Mulheres são condenadas a 55 anos de prisão por homicídio em SC; corpo foi enterrado duas vezes Duas mulheres sequestraram e mataram rival após enganá-la por mensagem; crime ocorreu em janeiro de 2023, no município de Braço do... ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 07h35 (Atualizado em 24/05/2025 - 07h35 ) twitter

O Tribunal do Júri da Comarca de Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina, condenou duas mulheres por envolvimento em um crime brutal ocorrido em janeiro de 2023. As rés foram sentenciadas por sequestro, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, com penas que somam cerca de 55 anos de reclusão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes desse caso chocante.

