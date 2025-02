Mulheres são presas em Blumenau por integrar organização criminosa que trazia cocaína para SC Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa trazia cocaína da região de Foz do Iguaçu, no Paraná, para distribuir no Litoral Norte... ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 17h28 (Atualizado em 23/01/2025 - 17h28 ) twitter

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (23) a operação Foz, que investiga uma organização criminosa que trazia cocaína da região de Foz do Iguaçu, no Paraná, para distribuir no Litoral Norte de Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre essa operação e as prisões realizadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

