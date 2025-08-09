‘Multa ou demolição’: 61 infrações ambientais serão julgadas até dezembro em Florianópolis
Alexandre Waltrick Rates, secretário municipal do Meio Ambiente e presidente da Floram explicou que as infrações ambientais foram constatadas...
A Prefeitura de Florianópolis publicou no Diário Oficial, na terça-feira (5), mais de 61 infrações ambientais referentes a denúncias que estavam paradas desde 2017 e que serão julgadas até o final deste ano. Os casos envolvem construções irregulares em APPs (Áreas de Preservação Permanente), esgoto a céu aberto, desmatamento sem autorização e obras sem licença ambiental.
A Prefeitura de Florianópolis publicou no Diário Oficial, na terça-feira (5), mais de 61 infrações ambientais referentes a denúncias que estavam paradas desde 2017 e que serão julgadas até o final deste ano. Os casos envolvem construções irregulares em APPs (Áreas de Preservação Permanente), esgoto a céu aberto, desmatamento sem autorização e obras sem licença ambiental.
Para mais detalhes sobre as infrações e as possíveis consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre as infrações e as possíveis consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: