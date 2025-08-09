Logo R7.com
‘Multa ou demolição’: 61 infrações ambientais serão julgadas até dezembro em Florianópolis

Alexandre Waltrick Rates, secretário municipal do Meio Ambiente e presidente da Floram explicou que as infrações ambientais foram constatadas...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Prefeitura de Florianópolis publicou no Diário Oficial, na terça-feira (5), mais de 61 infrações ambientais referentes a denúncias que estavam paradas desde 2017 e que serão julgadas até o final deste ano. Os casos envolvem construções irregulares em APPs (Áreas de Preservação Permanente), esgoto a céu aberto, desmatamento sem autorização e obras sem licença ambiental.

