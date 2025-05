‘Multas fake’: Polícia Civil alerta para novo golpe aplicado em Criciúma Motorista denunciou caso aos policiais após receber notificação com QRCode ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 20h35 (Atualizado em 23/05/2025 - 20h35 ) twitter

Uma notificação com a marca do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e um QRcode para pagamento. Foi com isso que se deparou um motorista que estava com o carro estacionado na região central de Criciúma, na região Sul de Santa Catarina. De pronto, ele percebeu que se tratava de golpe e acionou a Polícia Civil, que agora alerta para as “multas fake”, nova modalidade de estelionato aplicada por criminosos.

