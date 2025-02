Multihospital de Florianópolis é finalista em premiação internacional Projeto que transformou o antigo aeroporto em um complexo de saúde concorre ao MIPIM Awards 2025, um dos mais prestigiados prêmios... ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em pouco mais de seis meses, uma área inoperante deu lugar a um dos maiores avanços na saúde pública de Florianópolis. O Multihospital, inaugurado em junho de 2024 no espaço onde antes funcionava o antigo terminal do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, se tornou referência na oferta de serviços médicos integrados e, agora, alcança reconhecimento internacional. O projeto que deu origem ao complexo de saúde foi anunciado como finalista do MIPIM Awards 2025, uma das premiações mais importantes do setor imobiliário no mundo.

Saiba mais sobre essa conquista e o impacto do Multihospital na saúde pública acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Jovem morta a tiros: tempo que ex levou para deixar apartamento em Chapecó revela emboscada

Adolescente que ostentava armas na internet é morto em confronto com a PM de Balneário Camboriú

Acidente entre caminhão e carro mata duas pessoas na BR-116, em SC