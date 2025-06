Multihospital de Florianópolis reabre após incêndio que provocou cancelamento de cirurgias Incêndio no Multihospital foi causado por curto-circuito em um carregador de celular; unidade de saúde precisou ser evacuada ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 27/06/2025 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A UPA do Multihospital de Florianópolis, no Sul da Ilha, retomou seus funcionamento na tarde desta quinta-feira (26) por volta das 18h. Um incêndio na noite anterior levou à evacuação do local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre o incidente e suas consequências.

Leia Mais em ND Mais:

Homem é preso por estuprar a própria filha em Joinville após engravidá-la duas vezes

Mãe que cuida de filha autista ganha o direito de redução da jornada pela metade

Queda de balão em Praia Grande: piloto detalha voo e polícia encontra peça-chave