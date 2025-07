Multimilionário e inédito: BRT quer mudar como os catarinenses se deslocam no litoral BRT será dividido em três subsistemas e abrangerá os 11 cidades da Amfri, entre Bombinhas e Balneário Piçarras, passando por Itajaí... ND Mais|Do R7 30/07/2025 - 20h18 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h18 ) twitter

ND Mais

Já em fase de implementação, o projeto Promobis, do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região da Amfri (Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí) nunca esteve tão próximo de sair do papel. Um dos pilares é a implantação de um moderno sistema de transporte coletivo regional BRT (Bus Rapid Transit).

Saiba mais sobre como o BRT pode transformar a mobilidade urbana no litoral catarinense consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

