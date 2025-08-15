Logo R7.com
Multinacional de Joinville supera R$ 2,6 bi em receita e aposta em ‘trens’ e datacenters

A Tupy fechou trimestre com crescimento de 33% no lucro e mantém EBITDA sólido

ND Mais|Do R7

A Tupy, multinacional brasileira de Joinville, no Norte catarinense, registrou receita líquida de R$ 2,6 bilhões no 2º trimestre de 2025. O lucro líquido somou R$ 24 milhões, com alta de 33% frente ao mesmo período do ano passado, impulsionado por corte de custos e pelo avanço de 12% nas vendas da subsidiária MWM.

