Multinacional de Joinville supera R$ 2,6 bi em receita e aposta em ‘trens’ e datacenters

A Tupy, multinacional brasileira de Joinville, no Norte catarinense, registrou receita líquida de R$ 2,6 bilhões no 2º trimestre de 2025. O lucro líquido somou R$ 24 milhões, com alta de 33% frente ao mesmo período do ano passado, impulsionado por corte de custos e pelo avanço de 12% nas vendas da subsidiária MWM.

Para mais detalhes sobre os resultados e as estratégias da Tupy, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

