Multinacional de SC que fechou caixa com R$ 1,4 bilhão confirma novo presidente; veja quem Tupy confirmou o economista Rafael Lucchesi Ramacciotti como novo diretor-presidente da companhia, com sede em Joinville ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Tupy, multinacional com sede em Joinville (SC), confirmou a nomeação do economista Rafael Lucchesi Ramacciotti como novo diretor-presidente da companhia. Ele assume o cargo em 30 de abril, substituindo Fernando Cestari de Rizzo.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças na Tupy e suas implicações para o futuro da empresa!

Leia Mais em ND Mais:

Avaí encaminha a contratação do técnico Jair Ventura

Grávida entra em trabalho de parto e dá à luz no sofá de casa em SC

Menina de 2 anos sofre tentativa de sequestro, em Camboriú