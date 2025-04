Multinacional de SC registra crescimento expressivo e atinge receita de R$12 bilhões Companhia com filial em Joinville pretende consolidar liderança nas categorias de cozinha e lavanderia em 2025 ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 01h25 (Atualizado em 03/04/2025 - 01h25 ) twitter

A Whirlpool, detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, encerrou 2024 com resultados expressivos que a consolidaram como líder do setor de eletrodomésticos no Brasil. Com filial em Joinville, no Norte catarinense, a empresa gerou uma receita de R$12,9 bilhões, que representa um crescimento de 12% em relação a 2023.

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante e os planos futuros da Whirlpool, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

