Multinacional em Itajaí terá feirão com 200 vagas de emprego As vagas de emprego são para atuar como auxiliar de produção, serviços gerais e operações ND Mais|Do R7 19/05/2025 - 20h16 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h16 )

A multinacional Nauterra, detentora da marca Gomes da Costa, anunciou datas para feirões que visam preencher 200 vagas de emprego da companhia, localizada em Itajaí. Nesta quarta-feira (21), das 8h às 17h; e no dia 27, das 8h às 12h, os interessados devem comparecer à fábrica de alimentos localizada na rua Eugênio Pezzini, 500, em Cordeiros, com a carteira de trabalho e documentos pessoais.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades e como participar do feirão!

