Municipalização do Complexo do SESI avança com aprovação unânime na Alesc Projeto para Blumenau assumir o controle do Complexo Esportivo do SESI está em pauta desde 2019; proposta inclui permuta e investimento...

04/06/2025 - 13h18

