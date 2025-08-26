Município da rota Caminhos da Fronteira lança concurso com salários de até R$ 29 mil em SC
Guarujá do Sul, no Extremo-Oeste do estado, abriu inscrições para concurso público com várias vagas; prova objetiva está marcada para...
O município de Guarujá do Sul, integrante dos Caminhos da Fronteira, está com inscrições abertas para um concurso público que oferece diversas vagas, com salários que variam de R$ 1,5 mil a R$ 29 mil.
