Município da rota Caminhos da Fronteira lança concurso com salários de até R$ 29 mil em SC Guarujá do Sul, no Extremo-Oeste do estado, abriu inscrições para concurso público com várias vagas; prova objetiva está marcada para... ND Mais|Do R7 25/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 25/08/2025 - 22h58 )

O município de Guarujá do Sul, integrante dos Caminhos da Fronteira, está com inscrições abertas para um concurso público que oferece diversas vagas, com salários que variam de R$ 1,5 mil a R$ 29 mil.

Não perca a oportunidade de garantir uma vaga! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

