Município de SC confirma adesão ao maior programa de castração do Brasil O Pet Levado a Sério vai beneficiar 281 municípios com até 100 mil habitantes; o município de Guaraciaba, no Extremo-Oeste, foi incluída... ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 06h17 (Atualizado em 08/07/2025 - 06h17 ) twitter

ND Mais

O município de Guaraciaba foi incluída no programa estadual “Pet Levado a Sério”, voltado ao controle populacional de cães e gatos. A iniciativa, promovida pelo Governo de Santa Catarina, irá destinar mais de R$ 45 mil ao município. O anúncio foi feito pelo prefeito Domingos Marcon, que confirmou que a equipe já está trabalhando na elaboração do Plano de Ação para a implementação local.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como Guaraciaba está avançando na proteção e cuidado com os animais!

