Município de SC registra primeiro caso de chikungunya em jovem de 19 anos O caso de chikungunya foi confirmado nesta quarta-feira (12) em Abelardo Luz, no Oeste do estado; primeiro caso de dengue também foi... ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 12/03/2025 - 17h26 ) twitter

Uma jovem de 19 anos se tornou a primeira moradora de Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina, a ser diagnosticada com chikungunya neste ano. A confirmação foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira (12).

