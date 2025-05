Município decreta situação de emergência após morte por dengue no Extremo Sul de SC Balneário Gaivota teve 73 notificações pela doença; reunião definiu medidas para conter o avanço da proliferação do Aedes aegypti ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 22h55 (Atualizado em 22/05/2025 - 22h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Balneário Gaivota, cidade do Extremo Sul de Santa Catarina, decretou situação de emergência em função de uma epidemia de dengue. Uma morte, de um homem, de 62 anos, foi registrada no boletim da Dive (Diretoria de Vigilância Epidemiológica) no dia 16 de maio.

Para mais detalhes sobre as medidas adotadas e a situação da dengue na cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Teto do ‘maior restaurante das Américas’ desaba durante forte temporal em Curitiba

Multinacional de SC conhecida por conquistar figuras públicas investirá R$ 20 mi no exterior

VÍDEO: Temporal arranca telhado e deixa cinco escolas sem aulas em SC