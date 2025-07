Município do Extremo-Oeste de SC tem primeira morte por Influenza em 2025 A morte por Influenza foi de um paciente de 57 anos sem comorbidades; ele estava internado na UTI do Hospital Regional Terezinha Gaio... ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 05h15 (Atualizado em 01/07/2025 - 05h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O município de São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, confirmou, na tarde desta segunda-feira (30), a primeira morte por Influenza em 2025. A vítima é um homem de 57 anos, que estava internado na UTI do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso e faleceu no domingo (29).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a situação da vacinação e os cuidados necessários.

Leia Mais em ND Mais:

Maior festival socioambiental da América Latina, Planeta.doc confirma 10ª edição em SC

FOTOS: Saiba quanto custa se hospedar em hotel de SC que recebeu selo mundial inédito no Brasil

Homem visitava amigos quando foi esfaqueado em SC; três suspeitos foram presos