Murais de Antonieta de Barros e Franklin Cascaes são recriados no Centro de Florianópolis Obras ganham nova versão, com elementos inéditos que retratam o legado de dois ícones da história catarinense; painéis anteriores foram... ND Mais|Do R7 08/05/2025 - 06h06 (Atualizado em 08/05/2025 - 06h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A paisagem do Centro de Florianópolis volta a ser marcada pela presença de dois personagens fundamentais da cultura e da história local. Estão sendo recriados os emblemáticos murais de Antonieta e Barros e Franklin Cascaes, dedicados, respectivamente, à primeira negra brasileira a assumir um mandato popular e ao pesquisador e folclorista manezinho, que por anos ocuparam as paredes laterais do edifício Atlas, na rua Tenente Silveira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa importante recriação artística!

Leia Mais em ND Mais:

Sala das Lágrimas: conheça a sala misteriosa do Vaticano

Governo afirma que dinheiro público será ‘último recurso’ para ressarcimentos em fraude no INSS

Autoridade Portuária de Santos anuncia R$ 689 milhões em investimentos no Porto de Itajaí