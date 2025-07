‘Muralha digital’: nova base da PM em SC terá câmeras inteligentes para reforçar segurança Reforma da antiga Câmara de Vereadores de Jaraguá do sul vai abrigar nova central de videomonitoramento e ampliar a segurança da cidade... ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 05h57 (Atualizado em 09/07/2025 - 05h57 ) twitter

A Polícia Militar de Santa Catarina vai contar com uma nova estrutura de videomonitoramento em Jaraguá do Sul. A obra será instalada no prédio da antiga Câmara de Vereadores e deve ser concluída em até 300 dias. O edital de licitação foi assinado nessa segunda-feira (7), em ato com a presença de autoridades locais e estaduais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa para a segurança pública!

