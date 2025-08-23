Logo R7.com
Muro invisível: obra subterrânea pode conter avanço do mar em famosa praia de SC

Reurbanização da orla da Praia Central, em Balneário Camboriú, ganha continuidade com muro invisível que pode prevenir alagamentos...

As obras de reurbanização da orla da Praia Central avançam em Balneário Camboriú com a construção de um muro invisível. A estrutura visa a proteção costeira, funcionando como contenção e barreira contra a erosão. Segundo a prefeitura, o trabalho segue um processo semelhante ao utilizado na macrodrenagem, envolvendo escavação, rebaixamento do lençol freático, aplicação da pedra rachão – que servirá como base para o muro de proteção -, e outras etapas técnicas.

