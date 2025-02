Musa do Salgueiro: catarinense Tati Barbieri paga R$ 3 milhões para brilhar no Carnaval No ano passado, Tati Barbieri pagou R$ 1 milhão para ser musa do Carnaval carioca ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 15h47 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h47 ) twitter

Tati Barbieri está pronta para brilhar na passarela do samba. Após já ter feito um investimento alto no ano passado, quando pagou R$ 1 milhão para ser a musa do Salgueiro no Carnaval, desta vez a influenciadora catarinense desembolsou R$ 3 milhões para participar do espetáculo.

