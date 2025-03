Museu da Cerveja de Blumenau terá show ao vivo e entrada gratuita no domingo A programação especial celebra o aniversário de 8 anos do título de Capital Brasileira da Cerveja ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 19h29 (Atualizado em 07/03/2025 - 19h29 ) twitter

Para celebrar os oito anos do título de Capital Brasileira da Cerveja, entregue para Blumenau em 9 de março de 2017, uma agenda especial está sendo preparada para este domingo (9), no Museu da Cerveja.

