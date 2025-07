Música clássica de graça: turnê com pianista de carreira internacional chega a Chapecó Com carreira internacional, Alexandre Dietrich traz ao público um recital emocionante com clássicos do piano e entrada gratuita ND Mais|Do R7 31/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 00h37 ) twitter

Com entrada gratuita e um repertório que atravessa o folclore brasileiro e clássicos da música europeia, o recital “Piano Appassionato” promete emocionar o público em Chapecó, no Oeste, e Joaçaba, no Meio-Oeste. A turnê estadual do pianista Alexandre Dietrich passará por Chapecó nesta quinta-feira (31), às 19h, na Escola de Artes, e segue para Joaçaba no sábado (2 de agosto), às 20h, no Teatro Alfredo Sigwalt.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa emocionante turnê!

