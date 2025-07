Músico e empresário: quem eram os corretores executados em imobiliária de Balneário Piçarras Corretores foram encontrados mortos pela PM em imobiliária; suspeito foi preso em posto de gasolina com suposta arma do crime ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 23h16 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O duplo homicídio dos corretores de imóveis Deyvid Luiz Leitte e Thiago Adolfo na última terça-feira (01) chocou Balneário Piçarras, Litoral Norte de Santa Catarina. O suspeito já foi encontrado e preso pela Polícia Militar.

Para saber mais sobre a trágica história desses profissionais e os detalhes do crime, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Corretores são executados a tiros em imobiliária de Balneário Piçarras

Indaial recebe novos leitos de UTI para doenças respiratórias

Santa Catarina ganha oito novos juízes federais e varas especializadas; veja áreas de atuação