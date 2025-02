Mutirão de exames: 900 autorizações são entregues para reduzir fila de espera em Chapecó O mutirão de exames entregou autorizações de exames para moradores que aguardam há anos pelos procedimentos ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 16h28 (Atualizado em 25/02/2025 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cerca de 900 autorizações de exames de colonoscopia e endoscopia foram entregues para moradores de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, durante um mutirão de exames na última segunda-feira (24). As entregas foram feitas pela Secretaria de Saúde do município para reduzir o tempo de espera dos exames.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa importante iniciativa que visa melhorar a saúde da população de Chapecó!

Leia Mais em ND Mais:

Grupo Pereira inaugura 66ª loja do Fort Atacadista, no Rio Tavares, em Florianópolis

Trabalho em feriados? Portaria começa a valer em julho; veja nova regra

Casarão de Eventos do Top Market une história e modernidade em Florianópolis