Mutirão de negociação de dívidas com 160 bancos começa neste sábado; veja como participar Campanha permite renegociar dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado com bancos e instituições financeiras... ND Mais|Do R7 01/03/2025 - 23h45 (Atualizado em 01/03/2025 - 23h45 )

O Mutirão Nacional de Negociação e Orientação Financeira começa neste sábado (1º). A campanha permite aos consumidores a renegociação de dívidas com bancos e demais instituições financeiras de forma online. Saiba como participar.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como participar e aproveitar as condições especiais oferecidas!

